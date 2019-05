Kippengaas, pieptoon en spray in strijd tegen Zwolse steenmarter

,,Nou nee, ik ga niet met een knuppel achter de auto liggen en het beest opwachten. Natuurlijk niet. Ook al denk je wel even; als-ie zich nu laat zien, dan... Maar hoe het ging? We waren onderweg naar familie en maakten een tussenstop om iets te drinken. Daarna wilden we de auto starten, maar dat lukte niet. De pechservice gebeld, maar dat duurde heel lang. Weer opnieuw starten en toen deed-ie het wel. Het is een Nissan Juke, nog geen jaar oud. Een dag later ben ik toch even langs de garage gegaan. Daar zagen ze 't direct. Het werk van een steenmarter. De isolatie aan de onderkant van de auto was helemaal aangevreten. De slang van de intercooler, dat is de luchtbeheersing, was ook stuk. Daar is visolie in verwerkt, dus daar komen ze op af. Die slang hebben ze er nieuw ingezet. De hele motor is daarna ondergespoten met anti-marterspul. Dat heb ik zelf ook nog besteld via internet.’’