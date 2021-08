Kirsten Wild zal niet meer op de weg koersen na onbevredigend einde in Ladies Tour

Erepenning voor Anna van der Breggen: ‘Zwolle voelt als thuis’

25 augustus Anna van der Breggen neemt ruim de tijd voor een foto met twee jongens. Even later roept burgemeester Peter Snijders haar richting podium, en dat terwijl ze net de teambus is ingekropen. De burgervader heeft een verrassing in petto. Ze krijgt de erepenning van de stad Zwolle bij de start van de tweede etappe van de Simac Ladies Tour.