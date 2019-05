Kittens ontsnappen op nippertje aan gruweldood in sloopauto

Moederpoes dacht in het wrak een comfortabel onderkomen voor haar kittens te hebben gevonden. De auto is niet meer maar de poes en haar kleine kittens gelukkig wel. Het voertuig stond al in de werkplaats, klaar om tot een pakketje schroot verwerkt te worden toen exportmanager Karwan Abdullah van autodemontagebedrijf De Mars de drie kleine poesjes op de achterbank van de sloopauto opmerkte. Hij besloot onmiddellijk de auto met een heftruck weer op het buitenterrein te parkeren en heeft de Dierenambulance in te schakelen. De moederpoes zwierf constant rondom de oude auto.

Tam

Met behulp van de dierenbescherming en medewerkers van het Asiel Zwolle is met een vangkooi de poezenfamilie gevangen. ,,Ze hebben een nieuwe plekje gekregen in ons asiel’’, vertelt Lieke Harpe. ,,De kittens blijven totdat ze zelfstandig zijn. Ook moeder blijft tot die tijd bij ons. We proberen haar tam te maken, als dat niet lukt dan wordt ze gesteriliseerd en terug gezet. Voor de kittens gaan we op zoek naar een baasje.’’

Voor de auto is de afloop minder, die is na de redding van het poezengezin alsnog gesloopt.