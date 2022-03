Klaas haalt zijn Oekraïense tolk naar Zwolle: ‘De laatste keer dat we elkaar zagen, is zo’n acht jaar geleden’

Coster spreekt als Slavist een aardig woordje Russisch, wat zich tot het Oekraïens verhoudt als Duits tot Nederlands, aldus de Zwollenaar. Hij runde in een ver, ver verleden een tolk-taalbureau en was docent Russisch. Van de Vrande kent hij van de Volksuniversiteit. ,,Ik maakte met hem toentertijd een aantal producten, waaronder een taaltas in een stuk of tien talen, maar ook dialecten. Hadden we veel lol in, maar iets maken is iets anders dan verkoop en distributie, dus toen hebben we het erbij gelaten.”