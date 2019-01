Klaas Schuuring wil tankgracht Stadshagen aan vergetelheid ontrukken

Nu het dit jaar 75 jaar geleden is dat de Duitse bezetter deze verdedigingslinie liet graven vindt Klaas Schuuring dat het hoog tijd is om de aandacht te vestigen op dit stukje oorlogshistorie.

Want, zegt de inwoner van Stadshagen, ,,de tankgracht is nog steeds zichtbaar in de wijk. Zo is het water naast het Twistvlietpad onderdeel geweest van deze gracht. Het zou mooi zijn als meer inwoners daar weet van hebben. Al is het maar door het plaatsen van een bordje met wat tekst en uitleg daarover. Stadshagen is een jonge wijk maar wel met sporen van het verleden. Laten we die dan zichtbaarder maken.”

Razzia's

In september 1944 werd begonnen met het uitgraven van tankgrachten rond Zwolle. De Duitse bezetter hoopte met de drie meter brede en diepe grachten een eventuele geallieerde aanval te kunnen dwarsbomen. Een van de tankgraven liep vanaf ‘s Heerenbroek via Stadshagen richting het Zwarte Water. ,,Er waren 2500 mannen nodig om te graven”, weet Schuuring. ,,In eerste instantie werden mannen uit Zwolle opgeroepen om zich te melden, maar toen dat niet genoeg effect had werden er razzia’s uitgevoerd. En uiteindelijk zijn ook gevangenen uit onder meer Kamp Amersfoort naar Zwolle overgebracht om dwangarbeid te verrichten.” De Stadshagenaar is benieuwd of er nog mensen zijn die iets van de aanleg gezien hebben of misschien zelf te werk zijn gesteld. ,,Ook vraag ik me af waar die dwangarbeiders sliepen en aten. Via via heb ik gehoord dat er nog oudere inwoners zijn die wellicht nog infomormatie kunnen verschaffen.”

Steun

Schuuring is voorzitter van het mediaproject ‘De Zwolse Media Fabriek‘ dat zetelt in het Cultuurhuis in Stadshagen. Studenten van verschillende opleidingen kunnen hier ervaring opdoen in het maken van video-items over onderwerpen in de woonwijk. Of liever gezegd, kónden, want de stekker gaat per 1 februari uit het project. Het vrijwilligersinitiatief dat een jaar of tien bestaan heeft krijgt niet genoeg steun, vindt Schuuring, die voorzitter is van de stichting. Dus stopt het. Het was de bedoeling dat de Media Fabriek het project rond de tankgracht door Stadshagen en de polder Mastenbroek verder zou uitwerken. Schuuring wil het nu op persoonlijke titel voortzetten, want hij vindt het belangrijk genoeg om er toch de aandacht op te vestigen.