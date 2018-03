Een klacht bij het College voor de Rechten van de mens en een brief naar de minister. Voor Rob van Tol uit ’t Harde is de manier waarop zijn zoon Sander (18) is behandeld door mbo-school Menso Alting in Zwolle ‘een principekwestie’ geworden.

Sander meldde zich aan voor de niveau 4-opleiding voor verpleegkundige, maar daar wilde de school niet aan gezien zijn autistische aandoening. De schooldirectie heeft het boetekleed al aangetrokken, maar desondanks zet Van Tol de klacht door. Met volledige instemming van zijn zoon. Die zegt: ,,Dan snappen ze misschien dat ze het bij de volgende die autisme heeft, anders moeten doen.’’

Misplaatst

Sander van Tol zit nu op een school voor speciaal voortgezet onderwijs, waar hij dit jaar zijn vmbo-diploma hoopt te halen. Hij wil de opleiding voor verpleegkundige doen op niveau 4. In een gesprek bij Menso Alting werd volgens hem gezegd dat dat een te grote stap zou zijn; hij was beter af op niveau 2, de opleiding voor verzorgende. ,,Ik was boos en verdrietig, en heb gezegd dat ik met mijn ouders zou overleggen.’’ Vader Rob van Tol ontstak in woede. ,,Dit mag gewoon niet. Hij heeft de juiste vooropleiding, dan moet een school hem toelaten. Ik vind het bijzonder misplaatst dat iemand met een autistische aandoening zo’n stempel krijgt in een tijd dat mensen met een chronische beperking of ziekte juist steeds meer aangemoedigd worden om mee te doen.’’

Beste intenties

Directeur Bert Veuger van Menso Alting erkent dat de school niet goed heeft gehandeld. ,,Een leerling die vmbo theoretische leerweg heeft gevolgd heeft het recht om in te stromen op niveau 4. Hier is de inschatting gemaakt dat iets anders verstandiger was. Dat is met de beste intenties gedaan maar het had zo niet gemoeten. We hadden moeten onderzoeken hoe we hem goede begeleiding hadden kunnen geven om te zorgen dat hij daadwerkelijk een opleiding op niveau 4 zou kunnen volgen.’’

Vertrouwen