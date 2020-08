Klachten over downloaden nieuwe corona-app: ‘Hij werkt niet op mijn oude telefoon, gemiste kans’

VIDEO Hetty (47) uit Apeldoorn gaat ‘de app’ downloaden, maar Bas (22) en Lu (88) vinden dat weinig zinvol

17 augustus Heb jij de app al? De Stentor vroeg het mensen uit meerdere generaties in Apeldoorn. De CoronaMelder is daar - in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland - net als in Overijssel en Twente vanaf vandaag te gebruiken.