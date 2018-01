Klachten over volle regionale bussen stapelen zich op, vooral in Zwolle

Proppen, duwen en trekken en termen als 'levensgevaarlijk' en 'gekkenwerk'. De klachten blijven komen op het Meldpunt Volle Bussen van reizigersorganisatie Rover. Het meldpunt is nu twee maanden open en de teller in deze regio tikt de tachtig aan. Vooral Zwolle springt eruit.

Na twee weken stond de teller al op ruim 220 klachten, waarvan veertig uit het verspreidingsgebied van de Stentor. Na twee maanden zijn er landelijk zo'n tachtig klachten bijgekomen. Het aantal in deze regio is verdubbeld. De meeste klachten gaan over het niet meer kunnen zitten in volle bussen en dan met name in de ochtendspits. De regio's Midden Overijssel en IJsselmond zijn na Amsterdam de twee gebieden waar de meeste klachten vandaan komen.

Van de 81 klachten uit deze regio komt bijna de helft uit Zwolle, 38. Veel daarvan gaan over bussen die vertrekken bij het station. Vooral de ritten naar het Deltion College leveren veel kritiek op. 'Je hoeft niets te doen, de mensen achter je drukken je er al in', luidt een klacht over bus 9 richting de school. Een andere klacht over deze rit komt van een boze moeder. 'Kreeg m'n dochter ook nog een boete, omdat ze niet ingecheckt was. Schandalig. Je kan helemaal niet bij dat apparaat komen wanneer je instapt. Het is duwen en trekken. Bah, wat een volk. Levensgevaarlijk om met de bus van en naar school te gaan.'

Meest beklaagde buslijn

De meest beklaagde buslijn uit het meldpunt komt ook uit deze regio en is buslijn 71 tussen Emmeloord en Zwolle via Vollenhove. Daar kwamen al minstens twintig klachten over binnen, onder andere over de drukke instaphalte bij de Clarenberglaan. 'Het is in Vollenhove al onbenullig vol', aldus één van de klagers. En: 'Iedereen werd er ingepropt.'

Busvervoerder Connexxion laat weten de situatie scherp in de gaten te houden. ,,We monitoren de bezettingen dagelijks", zegt woordvoerder Herman de Gooijer. ,,We hebben al behoorlijk wat versterking ingezet, maar we kunnen mensen geen zitplaats garanderen."

Ook buslijn 141 tussen Urk en Kampen via Emmeloord en 641 tussen Urk en Zwolle komt veel terug in de lijst. Ook zijn er klachten uit Apeldoorn, Deventer, Nieuwleusen, Epe, Genemuiden, Hasselt, Borculo, Meppel, Lelystad en Wezep. Bijna vijftig klachten kwamen binnen na het ingaan van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2017. Rover geeft aan dat het in de eerste maanden niet zoveel klachten had verwacht.

Oplossing voor Stadshagen