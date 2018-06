Klagende treinreizigers: verbinding Zwolle-Utrecht 'richting veevervoer'

Buurgemeen­ten Zwolle willen meer duidelijk­heid over Hessen­poort

6:00 Voor Hattem, Heerde en Oldebroek is het niet duidelijk of Zwolle het bedrijventerrein Hessenpoort nu wel of niet uitbreidt met een strook grond aan de Nieuwleusenerdijk. Dat blijkt uit een zienswijze die de buurgemeenten hebben ingediend. Ook vinden zij het onduidelijk of Zwolle bedrijven in een lichtere milieucategorie wil toestaan op het terrein.