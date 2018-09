Klanten uit Amerika en Rusland: Zwolse vogelmarkt nóg weer groter

Organisator Bert Stiphout schudt de aantallen zo uit zijn mouw. Trots als hij is op de 68ste editie van het evenement. De voorzitter van vogelvereniging De Volièrevriend meldt dat de markt nog weer groter is dan voorgaande jaren. ,,We huren de hele IJsselhallen af, maar komen eigenlijk ruimte tekort. Er is alleen geen grotere plek beschikbaar.''

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft aangekondigd te controleren tijdens de verkoop. ,,Ze checken of er goed wordt omgegaan met de diertjes. Of er voldoende water en voer is. Van de GGD krijgen we eerdaags nog voorlichting over de symptomen van de papegaaienziekte, want dat is een meldingsplichtige ziekte die momenteel heerst.'' De dierveiligheid vraagt het nodige van de organisatie. ,,We hebben vanuit de vereniging twaalf inspecteurs beschikbaar op die dag. Ook lopen er nog twee dierenartsen rond die continu opletten. Het is een hele happening hoor.''