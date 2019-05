Klaphek te zwaar: Zwols hondenveld onbereikbaar voor baasje in rolstoel

Vorige week werd aan het Stadsbroekpad een nieuw losloopgebied in gebruik genomen. Met subsidie van de Rabobank en de inzet van een aantal hondenbezitters is de omheining van het veld gerealiseerd. Maar al snel kreeg de gemeente de reactie dat het klaphek niet te openen is door hondenbezitters in een rolstoel of in een scootmobiel.

Oplossing

Ook de werkgroep Toegankelijk Zwolle haakte er op in. Die meldde dat ditzelfde vorig jaar ook gebeurd is bij het hondenlosloopveld aan de Oude Wetering. ‘Jammer dat ondanks melding weer zo'n hek is geplaatst", gaf de werkgroep aan via Twitter. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de werkgroep die het losloopterrein heeft voorbereid wel aandacht heeft gehad voor de toegankelijkheid van het terrein. ,,Helaas is het toch gebeurd dat het toegangshek niet te gebruiken is door mensen in een scootmobiel of rolstoel. Toen we deze signalen ontvingen hebben we gelijk actie ondernomen en hebben met vier ervaringsdeskundigen ter plaatse bekeken hoe we hier een toegankelijke oplossing kunnen maken. We werken nu samen met Toegankelijk Zwolle aan een oplossing op korte termijn.” Dat bevestigt projectleider Lieke Helmes van die organisatie. ,,De gemeente pakt het goed op.”