Kleding zonder prijskaartje: bij deze ‘vintage sale’ in Zwolle betaal je per kilo

Buurt boos om ‘gevaarlij­ke’ nieuwbouw in Zwolle, maar wie lost de situatie op?

7 februari Auto's rijden sinds kort bijna de woonkamer van Berdien Tanghe in Zwolle in. ,,Omdat ze bang zijn dat aan de overkant ineens iemand naar buiten komt.’’ Want aan de Schoolstraat is een nieuw appartementencomplex gebouwd, waarvan de deur pal aan de straat zit. Een foutje? ,,Er is in elk geval geen ruimte voor een stoep. Dan kunnen ze er beter een fietsstraat van maken.’’