Kleedkamerdief die in Zwolle en Kampen roofde mogelijk nog jaar cel

Dat bleek vandaag op de zitting in de rechtbank in Zwolle. De 25-jarige Karim B. sloop onder meer de kleedkamers van Gymnasium Celeanum en de Groene Welle in Zwolle en het Ichthus in Kampen binnen. In een paar minuten tijd wist hij telkens met de nodige mobieltjes en laptops de panden weer te verlaten.

Betrapt

Bij de diefstal uit de Groene Welle werd hij gesnapt. Per leerling bedroeg de schade tussen de 100 tot wel ruim 800 euro. Vijftig leerlingen dienden een vordering in tegen de verdachte. De man werd in februari vorig jaar tot 643 dagen cel waarvan een jaar voorwaardelijk veroordeeld. Onderdeel van de voorwaarden was dat hij zich voor zijn gokverslaving liet behandelen.

Kliniek

Nadat hij acht maanden in een kliniek zat, bleek de behandeling niet te werken. Volgens B. werd hij zelfs helemaal niet behandeld. Tot twee keer toe keerde hij niet terug van een verlof. Tijdens zijn verlof ging hij opnieuw over de schreef, bleek op de rechtszitting. Voor dat feit is hij in maart door een rechtbank in het westen van het land veroordeeld.

B. zit momenteel al een celstraf uit. Maar een jaar er bovenop ziet hij niet zitten. Want aansluitend zou hij dan alsnog in een kliniek behandeld moeten worden. Voor de officier van justitie was het duidelijk: B. heeft kans op kans gekregen maar lapte de regels aan zijn laars. De raadsman van B. zag het niet zo zwart-wit. B. heeft een niet-aangeboren hersenafwijking waardoor hij impulsen niet kan beheersen. Dat was ook de reden dat de behandelaars geen grip kregen op hem. ,,Hij heeft acht van de negen maanden behandeling al uitgezeten. Als er dan iets opgelegd moet worden, is het alleen nog die ene maand.''