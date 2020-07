Kleermakersvak dreigt te verdwijnen, Zwolse begint opleiding: ‘Ik koop geen kleding meer’

Ze is opgeleid tot lerares aan een basisschool, maar destijds waren er niet veel vacatures. Na enkele korte contracten ging Karin van Oosten (55) daarom aan het werk als inkoper en bedrijfsleider in dames- en herenmodezaken. Af en toe zag ze in de collectie iets voor zichzelf, maar liever maakte ze toen al haar eigen kleding. ,,In mijn studententijd leerde ik het op de naaimachine van mijn oma. Ik wilde er altijd net even anders uitzien dan anderen. Een afwijkende mouw of kraag. Behalve sportkleding koop ik niets meer in de winkel.”