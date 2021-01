Kleine doos met kostbare lading: dit zijn de eerste vaccins voor zorgpersoneel in IJsselland

KAART | Weer meer rode gemeenten en opmerkelij­ke daling in Flevoland

13 januari Na vijf achtereenvolgende dagen waarop het aantal coronagevallen daalde, is het aantal vandaag weer wat gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend werden 6148 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Die stijgende trend is ook te zien in Overijssel en Gelderland, terwijl in Flevoland het aantal besmettingen juist licht daalde.