Kleine kans dat McDonald's foodcourt Zwolle tegenhoudt

,,We moeten nogal wat formele hobbels over, willen we toekomen aan de inhoud van het bestemmingsplan foodcourt De Vrolijkheid", besloot staatsraad André Verburg maandag zijn vragen aan de tegenstanders van het nieuwe fastfood-walhalla langs de A28. Over zes weken doet de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan.

De gemeente Zwolle heeft een simulatieopstelling gemaakt waarbij een kraan een container omhoog houdt. Op de foto van de gemeente is van de container niet meer dan een stipje te zien op een afstand van 700 meter. De Raad van State zal moeten bekijken of de afstand niet te groot is om er last van te hebben. De Raad van State zal ook beoordelen of de verkeersafwikkeling rond het foodcourt in de belangensfeer van McDonald's zit. Volgens de gemeente heeft verkeersonderzoek uitgewezen dat er nagenoeg geen problemen te verwachten zijn. Alleen incidenteel tijdens spitsuren kunnen er opstoppingen ontstaan op de wegen. Feenstra betoogde ook dat de komst van vier grote horecabedrijven in strijd is met de horecavisie van de gemeente Zwolle. De gemeente bestrijdt dit. De plannen voor een foodcourt bestaan al sinds 2009, aldus de gemeente. In de horecavisie zou daarmee rekening zijn gehouden.