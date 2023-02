Kleine vergissing met enorme gevolgen: aan deze balie in Zwolle horen ze elke dag aangrijpende verhalen

Wat moet je doen als je baas je ineens op straat wil gooien? Als je uit je huis gezet dreigt te worden? Als je ineens duizenden euro’s huurtoeslag moet terugbetalen? De Stentor nam in Zwolle een kijkje achter de schermen van het Juridisch Loket, waar juristen gratis rechtshulp verlenen. ,,Iedereen kan in problemen raken.’’

Als de deuren opengaan, stromen de eerste mensen meteen naar binnen. Op zoek naar antwoorden op prangende vragen. Op zoek naar een uitweg.

Het Juridisch Loket heeft 45 locaties in Nederland. In dit deel van het land zit de organisatie in onder meer Zwolle, Deventer, Lelystad, Zutphen en Holten-Rijssen.

Paniek in de ogen

Het belang van het Juridisch Loket is in cijfers uit te drukken. De ruim driehonderd juristen behandelen 500.000 vragen per jaar. Het belang is ter plekke beter af te lezen aan de gezichten van de ‘klanten’, die ze bij het Juridisch Loket ‘rechtzoekenden’ noemen. Die laten zorgen zien, angst en ook paniek.

Je hoort het ook aan de woorden die ze gebruiken. ‘Ik weet echt niet wat ze willen, wat moet ik doen?’ Onmacht spat er geregeld van af. Boosheid soms ook, over het onrecht dat ze is aangedaan. Frustratie. Verdwaald in een complexe wereld met ingewikkelde regels, waar een kleine vergissing een wereld van verschil kan maken.

Niet genoeg geld

Het Juridisch Loket helpt mensen die niet genoeg geld hebben om zelf juridische hulp in te schakelen. De financiële grens is hard: voor een alleenstaande mag het inkomen alles bij elkaar niet hoger zijn dan 30.000 euro per jaar. Dat betreft 6,3 miljoen Nederlanders.

,,We richten ons met een persoonlijk advies op de mensen die ons het hardst nodig hebben omdat ze het anders niet zelf kunnen betalen. Iedereen kan via onze site gratis voorbeeldbrieven en adviezen over allerlei onderwerpen ophalen’’, vertelt Anne Kluivers. Dat gebeurt jaarlijks 6 miljoen keer.

Volledig scherm Anne Kluivers: ,,Iedereen kan via onze site gratis voorbeeldbrieven en adviezen over allerlei onderwerpen ophalen.’’ © Frans Paalman

In Zwolle werken negen mensen, allemaal vrouwen. Ze bieden een luisterend oor, geven deskundig advies (ze hebben allemaal rechten gestudeerd) of leggen contact met een instantie of een sociale advocaat voor het vervolg.

Echtscheiding na vakantie

Ze moeten beschikken over een lenig stel hersenen, want de vragen gaan alle kanten op. Over het hele jaar genomen gaan de meeste over arbeidsrecht (ontslag, arbeidsvoorwaarden en dergelijke), huurconflicten en familie- en consumentenzaken. Veel laat zich niet voorspellen, maar na de zomervakantie en de kerstdagen is het vaste prik: veel meer vragen over echtscheiding.

Petra Kooi doet het werk sinds 2007 en nog steeds met veel plezier. Haar eerste klant is deze dag iemand die te horen heeft gekregen dat hij duizenden euro’s aan huurtoeslag moet terugbetalen. Dat is een zware tegenvaller, maar hij blijft er rustig onder. Zijn vraag is vooral: moet ik voor die paar dagen echt een heel jaar terugbetalen of is hier nog wat aan te doen?

Quote Het is nooit saai, ik leer elke dag, ik heb contact met mensen en kan echt iets betekenen

Kooi hoort zijn verhaal aan en geeft uitleg. De Belastingdienst stelt jaarlijks het vermogen vast. De peildatum hiervoor is 1 januari. Omdat hij eind december een bedrag (boven de vermogensnorm voor huurtoeslag) van zijn ouders cadeau kreeg en dit op 1 januari op zijn bankrekening stond, had hij voor dat jaar geen recht op huurtoeslag.

Alles terugbetalen

,,Ik kan er niets anders van maken’’, vervolgt ze. ,,Hij had te veel vermogen op 1 januari, daarom moet hij het hele jaar terugbetalen. De regels zijn goed nageleefd, er is geen ontkomen aan.’’ De man baalt ervan, maar weet nu in ieder geval zeker dat hij er niets aan kan doen, behalve een herhaling voorkomen.

Terwijl Kooi met deze rustige en beleefde man praat, is er 2 meter verderop opschudding. Een man verlaat schreeuwend het pand. Hij roept tegen andere wachtenden dat ze beter meteen een advocaat kunnen nemen, omdat ze aan deze mensen niets zullen hebben.

Hij is boos en spuugt naar de balie. Kooi: ,,Dit gebeurt hier niet of nauwelijks hoor.’’ Ze wijst naar de deur. ,,Die staat gewoon open, we hebben ook geen beveiliging aan de deur, zoals in Amsterdam helaas wel even nodig is geweest.’’

Stemming slaat om

De medewerkers evalueren het voorval direct met elkaar en komen tot de conclusie dat het niet te voorzien was. De stemming van de man sloeg ineens om toen hem werd verteld dat voor hulp op zijn vraag onderliggende stukken nodig zijn. ,,We wilden hem helpen, maar hadden daarvoor meer informatie nodig. Hij concludeerde daaruit dat we partijdig zouden zijn.’’

Bij Kooi meldt zich intussen een man die een conflict heeft met het bedrijf waar hij een auto heeft gekocht. Het was zijn droomauto. Hij betaalde een fiks bedrag ineens en de rest op afbetaling, maar hij heeft er zoveel malheur mee, dat hij wil dat de garage de auto terugneemt en het geld teruggeeft. Maakt hij een kans?

De juriste stelt diverse vragen en adviseert een aangetekende brief te sturen naar het garagebedrijf. Er wordt een afspraak ingepland om de man daarbij te helpen. Als dat geen soelaas biedt, kan een volgende stap het inschakelen van een advocaat zijn.

Het zit me tot hier

Een andere bezoeker krijgt hetzelfde aanbod. Hij heeft een conflict met een woningcorporatie en zit vol frustratie. ,,Het zit me echt tot hier’’, zegt hij meerdere keren met stemverheffing, waarbij zijn handen en armen aangeven hoe erg het is. De medewerker die hem helpt, stelt voor dat ze een afspraak inplannen en dat zij dan de verhuurder gaat bellen in zijn aanwezigheid om te kijken wat er speelt en wat er eventueel mogelijk is.

Een jonge vrouw is de volgende. Aan haar gezicht is duidelijk te zien dat ze zich zorgen maakt. Haar werkgever wil haar contract als horecamedewerker ineens beëindigen. De zaak waar ze werkt, gaat dicht. Kan dat zomaar, op zo korte termijn? Is er geen opzegtermijn? Hoe moet ze nu verder? Kooi neemt de tijd, overlegt met collega’s en adviseert de vrouw hoe zij het best kan reageren richting haar werkgever.

Ik ben nu minder boos

Ter ondersteuning krijgt ze een voorbeeldbrief mee en het advies terug te komen om haar brief te laten checken voordat ze hem verstuurt. Ze is blij met de hulp. ,,Ik ben nu veel minder boos.”

Na elk gesprek maakt de juriste een notitie van de zaak die ze heeft behandeld. Zo weten collega’s bij een volgend bezoek wat er is gebeurd en de landelijke organisatie welke problemen en vragen er leven.

Naast het geven van advies en informatie heeft het Juridisch Loket ook de taak oog te hebben voor de effecten van regeltjes op het dagelijks leven van mensen. Om zaken waar burgers vaak op vastlopen te signaleren, zodat de betrokken instanties daarvan kunnen leren en waar mogelijk regels kunnen aanpassen of beter communiceren.

Daarom word ik zo gelukkig

Achter sommige vragen zit soms een heel verhaal. ,,Daarom word ik zo gelukkig van dit werk’’, vertelt Kooi. ,,Ik heb rechten gestudeerd en overwogen advocaat te worden, maar dit past echt bij mij. Het is nooit saai, ik leer elke dag, ik heb contact met mensen en kan echt iets betekenen.’’

De dankbaarheid is soms eeuwigdurend. Ze vertelt glunderend over een man die ze lang geleden heeft geholpen. Hij wilde zijn vrouw naar Nederland halen. De man komt nog geregeld langs, met andere mensen die ook hulp nodig hebben. Hij weet uit ervaring wat het Juridisch Loket kan betekenen en wijst ze graag de weg. Steevast krijgt de juriste dan opnieuw een bedankje.

Quote Wat voor de een de normaalste zaak van de wereld is, kan voor iemand anders ingewik­keld zijn Petra Kooi, jurist

Blij wordt ze ook bij de herinnering aan de man die graag een eigen onderneming wilde beginnen. Hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel. Het bedrijf kwam niet van de grond en de man vergat een belangrijke verplichting: de periodieke aangifte bij de Belastingdienst.

,,Hij zat al die tijd in de bijstand, haalde ook geen euro inkomen uit de zaak die hij wilde opbouwen, maar kreeg wel een vordering van 13.000 euro omdat hij de formulieren niet had ingevuld. We hebben hem gelukkig kunnen helpen dat kwijtgescholden te krijgen.’’

In problemen door regels

Op zo’n moment weet Kooi waar ze het voor doet. ,,Wat voor de een de normaalste zaak van de wereld is, kan voor iemand anders ingewikkeld zijn. Er zijn zoveel regeltjes. Probeer daar maar eens wegwijs in te worden. De meeste mensen die ons nodig hebben, zijn in problemen geraakt door die regels. Door dit werk besef ik dat het iedereen kan overkomen. Daarom is het zo goed dat er laagdrempelige juridische hulp is, zoals wij geven.’’

De laatste rechtzoekenden van deze dag verlaten het pand. Ze hebben een ingewikkelde huurkwestie voorgelegd en zijn zichtbaar opgelucht. Iemand heeft alle tijd genomen naar hun relaas te luisteren. Met iets meer hoop op een goede afloop vervolgen ze hun weg.

Marieke Horsman: ‘Niet shoppen voor antwoorden’ Volledig scherm Marieke Horsman is onderdeel van het relatie- en scheidingsteam waarmee in Zwolle een pilot loopt. © Frans Paalman Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar is een onafhankelijke stichting. De medewerkers werken op verschillende terreinen nauw samen met allerlei organisaties om problemen uit de wereld te helpen en gaan daarvoor ook de boer op. Zo maakt Marieke Horsman onder andere deel uit van het relatie- en scheidingsteam waarmee in Zwolle een pilot loopt. Samen met medewerkers van onder meer sociale wijkteams, sociale raadslieden en medewerkers van de gemeente Zwolle biedt ze in een wijkcentrum eerste hulp bij allerlei vragen over echtscheidingen of andere verbrekingen van relaties. ,,Daarmee willen we ervoor zorgen dat mensen op een plek terecht kunnen en niet hoeven te shoppen voor antwoorden op hun vragen. Dat kunnen er bij een scheiding veel zijn, op tal van terreinen, van bijstand regelen tot woonruimte vinden’’, zegt Horsman.

