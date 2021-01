Kleine vrachtwagen ramde kunstwerk Zwolse wijk Stadshagen, dader spoorloos

Een kleine vrachtwagen heeft afgelopen weekend het kunstwerk op het Twistvlietpad in de Zwolse wijk Stadshagen geramd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring van een ooggetuige. Het kunstwerk De Boog raakte ernstig beschadigd en is inmiddels verwijderd. De schuldige is nog spoorloos.

,,Naar aanleiding van verklaringen van ooggetuigen, zijn we op zoek naar een klein wit vrachtwagentje (met schade voorzijde). Model iets groter dan een bestelbus‘’, zo twittert wijkagent Maarten van Esch dinsdagmiddag. Rond kwart over vier op zaterdagnacht werd kunstwerk De Boog over het Twistvlietpad aangereden. Het voertuig waarmee dit gebeurde liep schade op, want enkele brokstukken ervan bleven op de plaats van het voorval achter.

,,Het is waarschijnlijk een vrachtwagentje geweest zoals waarmee de Albert Heijn de boodschappen bezorgt‘’, zegt Van Esch aan de telefoon. Hij weet het echter niet zeker. ,,We hebben beelden van omwonenden met een deurbelcamera bekeken, maar dat leverde niks op. Momenteel zijn we bezig met materiaal van gemeentelijke camera's. Bij het pollerpaaltje aan de Bandijklaan hangt een camera; wellicht is op die beelden iets te zien.‘’

Quote Het gaat om een wit vrachtwa­gen­tje met een laadklep en schade aan de voorzijde Maarten van Esch, Wijkagent

Volgens de ooggetuige kwam het vrachtwagentje uit zuidoostelijke richting en keerde het na de aanrijding om, om vervolgens via de zelfde weg de plaats van het incident te verlaten. ,,Zo jammer dat het niet gemeld wordt. Dan was het misschien gewoon een verzekeringskwestie geweest‘’, zegt Van Esch. Het is hem een raadsel wat het vrachtwagentje middenin een zaterdagnacht op het Twistvlietpad (een fietspad) deed.

Volledig scherm Een ROVA-medewerker kwam de volgende ochtend ter plekke om de brokstukken te ruimen. Het kapotte beeld ligt inmiddels op de gemeentewerf. © Frans Paalman

,,Het moet toch opvallen. Ik hoop dat de eigenaar van de bus of iemand die het ding ziet staan snel contact opneemt. Het is een witte met een laadklep en schade aan de voorzijde‘’, aldus Van Esch.

Terugplaatsing

De aanrijding met het kunstwerk deed het buigen en deels afbreken. Wat ervan overbleef is inmiddels door de gemeente verwijderd. Woordvoerder Sam Rademaker geeft aan dat het kunstwerk door de omgeving geliefd werd en betreurt het dan ook dat het beschadigd raakte. Rademaker: ,,De komende periode gaan we samen met de maker ervan in kaart brengen hoe we hiermee omgaan en of terugplaatsing mogelijk is. Ook hebben we aangifte gedaan bij de politie.‘’

Kunstenaar Thom Puckey, maker van De Boog, geeft aan nog niet te willen reageren tot er meer duidelijk is over de situatie. Zijn kunstwerk, dat deel uitmaakte van een serie van vier, werd in 2007 ook al aangereden. Destijds door een personenauto. Het was niet meer te repareren. Puckey maakte het voor een tweede keer. Of Puckey het voor een derde keer zou maken of dat het dit keer wél te repareren is, blijft nog onbekend.

Volledig scherm © Frans Paalman