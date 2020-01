Klem met je kratfiets? ProRail test nieuw fietsenrek in Zwolle, Zutphen en Deventer

VideoProbeer jij ook weleens een fiets met kinderzitje te stallen in een fietsenrek op het station? Dan ken je vast de ergernis die dat opwekt: ‘t zitje komt klem te zitten of de voetstepjes haken in het wiel van de buurfiets. ProRail houdt in Zwolle, Deventer en Zutphen een proef met een nieuw fietsenrek om deze fietsfrustratie op te lossen.

Het parkeren van ‘licht afwijkende’ fietsen, bijvoorbeeld met een krat of kinderzitje, levert problemen op bij de stallingen op stations. Dit soort fietsen past niet goed in de standaardrekken en belemmeren het stallen van fietsen in de rekken eromheen.

,,Er zijn in de loop der jaren steeds meer kratfietsen gekomen waarmee mensen naar het station fietsen. Ze passen nét in het rek, maar dan is er aan weerskanten van die fiets te weinig ruimte of ze drukken elkaar eruit. Dus er ontstond een probleem in die stallingen’’, vertelt Volkert Piersma van ProRail.

Volledig scherm ProRail test een nieuwe fietsenstalling in Zwolle, Zutphen en Deventer. De fietsparkeerplaatsen zijn breder. © Frans Paalman

Schade en ergernis

,,Kinderzitjes waren er altijd al, maar de rugleuningen zijn hoger geworden. Dat levert problemen op met fietsen die daarboven gestald worden. Als het bovenrek wordt uitgeschoven en naar beneden wordt geklapt, dan klapt die op het kinderzitje. Dat geeft schade en ergernis en dat willen we niet,’’ legt Piersma uit.

Quote Hier is veel vraag naar vanuit onze achterban. We zijn blij met de proef. Arjen Klinkert , Reizigersorganisatie Rover

Arjen Klinkert van reizigersorganisatie Rover herkent de problemen. ,,Hier is veel vraag naar vanuit onze achterban. We zijn heel blij met de proef en hopen dat de test bij succes wordt uitgebreid naar andere stations.’’

Innovaties

De belangenvereniging heeft meegewerkt aan het ‘bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations’. In dit plan hebben onder meer NS, ProRail, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Fietsersbond en Rover afspraken gemaakt over efficiënt en betaalbaar parkeren bij treinstations. In dit plan staat beschreven dat de partijen innovaties doen om dit voor elkaar te krijgen.

Volkert Piersma is projectmanager fietsparkeren bij Prorail en kroop achter de tekentafel om een oplossing te bedenken. En die is eigenlijk heel simpel: ,,Standaard staan de bovenplekken altijd exact boven de benedenplekken en nu staan ze iets naast elkaar. Dus als je het fietsenrek nu uitschuift en naar beneden klapt, gaat hij langs de fiets die beneden staat. Ze raken elkaar nu niet.’’

Prorail heeft het nieuwe fietsenreksysteem eerst getest in de fabriek en nu wordt er een livetest gehouden in Zwolle, Deventer en Zutphen. ,,Deze stations hebben stallingen waar nog ruimte was om de test te houden. We willen nu zien of de gebruiker het net zo ervaart als wij en hopen dat ze er blij mee zijn.’’

‘Gaat veel extra ruimte vragen’

De proef loopt tot de zomer. Daarna is de evaluatie en wordt de conclusie voorgelegd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Of de test wordt uitgebreid naar andere Nederlandse treinstations hangt af van het besluit van het ministerie. ,,Het gaat heel veel extra ruimte vragen. En het is de vraag of deze ruimte er is in de bestaande stallingen en wat het gaat kosten om dit te bouwen. Hopelijk kunnen we dit systeem stapsgewijs uitrollen.’’

Belangenvereniging Rover heeft nog geen reacties gehoord van treinreizigers op de test. Volgens projectmanager Piersma van ProRail zijn de eerste reacties positief. ,,Ik woon in Zwolle en kom regelmatig in deze stalling. Ik zie dat vrijwel alle kratfietsen hier staan, dus dat is heel positief.’’

Volledig scherm Het fietsenrek is te vinden via een speciaal pictogram op de bewegwijzeringsborden en blauwe markeringsstroken op de grond, met pictogram en tekst. © Carmen Kuik