Klepperende klinkers in Zwolle? Fietsersbond pleit voor asfalt en beton

Eigenaren nemen na veertig jaar afscheid van Toko Bali

Ze hebben heel wat Zwolse monden gevuld, want wie kent niet de heerlijke loempia's of daging smoor van Toko Bali. De Indonesische winkel, catering en restaurant aan de Thomas a Kempisstraat in Zwolle van Henri (71) en Mia Rudolph (66) is in veertig jaar uitgegroeid tot een begrip. Vandaag neemt het echtpaar afscheid van hun toko, die veel Zwollenaren voor het eerst in aanraking liet komen met Indonesisch eten.