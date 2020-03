Kletslijn voor Zwolse ouderen die door isolement behoefte hebben aan praatje

Om even je verhaal kwijt te kunnen, voor een gezellig praatje of om een serieuze hulpvraag te stellen. Zwolse ouderen, die normaal misschien even langs de buurtkamer zouden gaan of bijvoorbeeld wekelijks bridge spelen, kunnen in deze tijden van isolatie bellen met medewerkers van WijZ Welzijn. Zij zetten een heuse SamenOuderen Kletslijn op touw.

Een oudere man aan de lijn, erg geëmotioneerd. Hij vertelt trots te zijn op Nederland, dat iedereen zoveel voor elkaar doet. Zelf redt hij zich wel, al is hij blij om even iemand te spreken. Want zijn enige uitje, naar de kerk gaan, gaat nu ook niet door. Het is één van de verhalen die Niels Piëst en zijn collega’s van WijZ horen, als ze de telefoon van de Kletslijn opnemen. ,,Zo’n gesprek blijft je wel even bij.’’

Het initiatief voor de Kletslijn kwam al snel op bij Piëst. Want hoewel de welzijnsorganisatie zich in principe op alle leeftijden richt, behoort een aanzienlijk deel van de doelgroep tot de categorie ‘ouderen’. Voor de buurtkamers bijvoorbeeld, de bingo, bridge, biljart of badminton. Allerhande zaken, die allemaal uit de agenda geschrapt moesten worden. En voor de ouderen lijken de gevolgen het grootst: ze mogen minder bezoek ontvangen, er zijn geen activiteiten meer en het sociale contact dreigt te vervallen. En dus: de Kletslijn.

Volledig scherm Een Kletslijn voor ouderen. Niels Piëst en zijn collega's van WijZ Welzijn zitten klaar voor een gezellig praatje, of juist een serieuze hulpvraag. © Frans Paalman

Thuis

Piëst zit, net als praktisch heel Nederland, thuis. Op zijn kamer, met op de achtergrond de stadsgracht, werkt hij door. En elke ochtend belt hij in op de centrale, net als twee collega’s. Telefoontjes naar de Kletslijn worden daardoor automatisch op hun mobiele telefoons doorgeschakeld. ,,We dachten eerst nog aan een soort callcenter, maar bij elkaar zitten is natuurlijk niet handig. En dit werkt prima.’’

Quote De eenzaam­heid zal alleen maar groeien. Dus het aantal telefoon­tjes ook Niels Piëst, WijZ Welzijn

Steeds meer bellers

Het aantal bellers zit nu op zo’n tien per dag. De lijnen staan nu ruim een week open, en het aantal bellers neemt al gestaag toe. ,,Dat zal alleen maar meer worden. We hebben flyers bezorgd bij verzorgingshuizen, het bestaan zal zich ook via kinderen en kleinkinderen moeten verspreiden, en de eenzaamheid zal alleen maar erger worden. Zeker omdat we nu tot juni niets kunnen organiseren.’’

Vrijwilligers

Zwollenaren melden zich al aan om mee te draaien als bellende vrijwilliger. Voorlopig is dat niet nodig, maar Piëst en zijn ongeveer dertig collega’s zijn wel bezig om helpers en hulpvragenden dichter bij elkaar te brengen. Niet alleen met een telefoonlijn. ,,We werken aan het coördineren van vraag en aanbod op wijkniveau, is samenwerking met SamenZwolle. Bijvoorbeeld voor boodschappen doen. Zo kunnen we ook direct handelen als er praktische vragen via de Kletslijn komen.’’

Quote Soms heb je eerst een gezellig gesprek, waarna iemand op het laatst toch ook vertelt dat de boodschap­pen op zijn Niels Piëst

Van ‘extraatje’ naar basisbehoefte

Het verandert de rol van WijZ enigszins, merkt de social worker. Van een ‘extraatje’ bieden in de vorm van bijvoorbeeld mahjongen of jokeren, gaat het nu om basisbehoeftes. ,,Dat komt ook al achter de telefoontjes weg. Soms heb je eerst een gezellig gesprek, waarna iemand op het laatst toch ook vertelt dat de boodschappen op zijn. Mensen raken geïsoleerd, wij moeten daarin ondersteunen. En daarnaast kijken we ook naar een stukje dagbesteding. Maar hoe we dat gaan invullen zonder dat je in contact mag komen met de mensen, daar denken we nog hard over na. Eerlijk: al onze activiteiten gaan niet door, maar ik ben nog nooit zo druk geweest als nu.’’

Luisterlijn merkt topdrukte door corona Naast de kletslijn in Zwolle merkt ook de landelijke Luisterlijn dat veel ouderen verlegen zitten om een praatje vanwege het coronavirus. De organisatie, met afdelingen in Zwolle, Apeldoorn en Lelystad, zegt dat er dertig procent meer gesprekken zijn dan normaal. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over het coronavirus. Uit cijfers blijkt dat de meeste mensen die bellen tussen de 45 en 65 jaar of 65+’ers zijn. De vrijwilligers die aan de Luisterlijn verbonden zijn, wordt al gevraagd hun beschikbaarheid uit te breiden om zo alle telefoontjes te kunnen beantwoorden.