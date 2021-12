Klimaatburgemeester van Zwolle wil een bos in zijn wijk en kan de 1700 blunderbomen uit Zalkerbos goed gebruiken

Video Zwolle moet groener, dat is niet alleen duurzamer maar ook gezonder

Spencer Roozenboom is sinds kort de klimaatburgemeester van Zwolle. Roozeboom is gevraagd omdat hij al jaren bezig is met duurzaamheid in Zwolle. Hij is dus het komende jaar het officiële voorbeeld voor Zwollenaren als het gaat om verduurzaming.

9 november