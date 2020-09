Klimaatprotest met Gaby vindt weerklank in Zwolle: ‘We willen aan de goede kant van de geschiedenis staan’

Het ‘beestje’ moet een naam hebben en Gaby Markandu houdt het desgevraagd op klimaatstaking, want daar komt de actie van Fridays for Future feitelijk op neer. ,,We staken van school, het is vooral bedoeld voor jongeren, al zullen er ook volwassenen meelopen. We willen hiermee de ernst laten zien van de klimaatverandering en dat we dit belangrijk vinden. Dat gaat vandaag voor school”, zegt de Zwolse studente Interieurdesign.