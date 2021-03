Klimaatteksten blijven achter in Park de Wezenlanden in Zwolle: ‘Schandalig dat je het zo achterlaat’

Video Uitslag is al binnen, maar in de IJsselhal­len in Zwolle tellen ze nog de hele dag door. Voor het eerst: ‘Heel secuur werkje’

13:46 De uitslag van Zwolle mag dan al binnen zijn, deze donderdag zijn 120 tellers nog de hele dag druk in de IJsselhallen. Ze gaan elke stem nog een keer langs om het aantal rode bolletjes per kandidaat te tellen. Het is voor het eerst dat de gemeente op deze manier het tellen aanpakt bij Tweede Kamerverkiezingen. ,,Soms frustrerend als het niet goed gaat, dan moeten we opnieuw.’’