Klokkenluiders terug in Zwolse Peperbus

Bert Dijkink is al bestuurslid van het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’. ,,Je brengt zo het bestaan van de klokken weer onder de aandacht van het publiek. Toen dacht ik, waarom kan het in Kampen wel en in Zwolle niet?" Bovendien klinkt het met de hand heel anders - en mooier - dan aangedreven door een elektromotor, zegt Dijkink. ,,Je kunt het vergelijken met het verschil tussen een jukebox en een echte muzikant. Je kunt emotie in je spel leggen."

Dodenherdenking

Zo'n twee tot drie keer per maand zal het handmatige spel door de stad klinken. Voornamelijk op feestdagen zoals Koningsdag, Maar ook bijzondere raadsvergaderingen kunnen ingeluid worden. Dijkink: ,,Wij willen weer luiden voor dingen waarvan we denken dat het voor de Zwolse gemeenschap van belang is. Bijvoorbeeld de dodenherdenking. Met de zwaarste klok, zodat je een beetje een somber geluid over de stad verspreidt."

Zevenduizend kilo

Er moet alleen nog wel één puntje geregeld worden voordat het gilde van start kan. De touwen in de klokken hangen. En dat moet niet te lang duren, want het eerste handmatige klokgelui klinkt op 8 september door stad tijdens de Open Monumentendag. ,,Dan gaan we met vier luiders naar boven toe om zo'n zevenduizend kilo aan klokken in beweging brengen", zegt Dijkink. ,,En dat is wel een beetje spannend."

Examen