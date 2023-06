Kloostercollege over tatoeages in Dominicanenklooster Zwolle: ‘Als mens ben ik religieus gekleurd’

Zijn tatoeages vallen wel op. Roy Clermons ziet het laten zetten van tatoeages als een diepere betekenis en wil het taboe dat hierop rust doorbreken. Dit wil hij bereiken door 27 juni een college in het Dominicanenklooster in Zwolle te geven over de verschillende volkeren en de geschiedenis van het tatoeëren van het lichaam.