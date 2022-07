KNMI waarschuwt voor hitte in Oost-Nederland: ‘Er is nauwelijks bewolking’

Vandaag kondigde het KNMI code oranje af de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. Deze weerwaarschuwing geldt dus niet voor Flevoland.

,,De warme lucht komt vanuit Frankrijk onze kant op en stokt een beetje halverwege het land. In het noorden wordt het een tikje minder warm’’, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza. Daar zijn temperaturen van 32 tot 36 graden mogelijk.

38 graden

De grootste hitte is dinsdag in het zuiden. Toch kan het ook in het oosten van het land zomaar 38 graden worden. ,,En er is nauwelijks bewolking. De zon schijnt volop. Ook op de Veluwe, op de zandgronden, kan het warm worden. Warmer dan bijvoorbeeld in de Weerribben aan de waterkant’’, aldus Knol.

De extreme hitte is in de avond voorbij en vanaf 21.00 uur geldt weer code geel (zoals nu ook al het geval is). Het blijft nog wel lang warm. Als de temperatuur het hele etmaal boven de 20 graden is geweest, is er officieel sprake van een tropennacht.

,,Voor de nacht van maandag op dinsdag zal dat vooral in de stedelijke gebieden zijn. In de landelijke gebieden koelt het wat verder af. Maar omdat het dinsdag flink opwarmt, kan er richting woensdag wel een tropennacht op grotere schaal voorkomen’’, weet Knol.

Afkoeling

Woensdag wordt de warmte verdreven. In het oosten kan het dan eerst nog bijna 30 graden worden, voor er regen- en onweersbuien ontstaan. Knol: ,,De wind draait naar het zuidwesten en er komt koelere lucht. Na woensdag gaan we weer richting 24 á 25 graden in Oost-Nederland.’’

Wat moet je doen als de thermometer plaatselijk wellicht de 40 graden aantikt? Dat lees je hier.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een hittegolf? Hieronder leggen we het uit: