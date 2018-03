Knuffelen met de robotkat populair bij Frion-cliënten

Knuffelen met een speelgoedkat die echt spint en miauwt. Bezoekster Margriet Bruins van de dagbesteding van Frion kan er geen genoeg van krijgen. En met haar vele andere cliënten van de zorgorganisatie voor verstandelijk beperkten Frion. De robotkat is een van de meest uitgeleende moderne zorgmiddelen van de multimediatheek Zoekplein in Zwolle.

De robotkat is er niet alleen een om mee te spelen. Het nep-dier zorgt net als de robotpup voor actie en reactie met de gehandicapte gebruiker en soms, als er sprake is van dementie ook voor positieve herinnering aan vroeger.

Investering

De inzet van digitale middelen wordt steeds gangbaarder in de gehandicaptenzorg en daarmee loopt ze in de pas met de ouderenzorg. Frion investeerde er de afgelopen half jaar flink in. Want de robotkat en de robotpup zijn slechts een van de digitale hulpmiddelen die op de markt zijn. De organisatie beschikt bijvoorbeeld ook over een oogbesturingscomputer, die met sensoren de oogbewegingen kan volgen. Zo'n computer wordt ingezet bij ernstig meervoudig gehandicapte cliënten die niet kunnen praten. De interactie die kan ontstaan, kan helpen bepalen welke zorg nodig is.

En er zijn een tovertafel met projector en spellen voor bevordering van interactie en beweging bij de gehandicapte, ipads met spellen, fitbits voor het bepalen van het dagritme van een cliënt en de CRDL die muziek maakt door contact met elkaar te hebben.

Anica Dannenberg, adviseur gezondheid en preventie bij Frion én kartrekker van het project digitale regie, is blij met de investering van haar werkgever in deze nieuwe producten. Want ze leveren vaak op een ander niveau contact met de verstandelijke beperkte cliënt op dan normaal en ze prikkelen de hersenen. ,,We bieden de digitale middelen aan om de eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking te stimuleren. Het is zorg op maat. Heeft een cliënt er niets mee, dan zetten we het middel ook niet in.''

Uitleen

Cijfers over de uitleen van de digitale zorgmiddelen geven in ieder geval aan dat de belangstelling ervoor groot is. Sinds de oprichting van de multimediatheek vijf jaar geleden, groeide het aantal uitlenen van deze moderne zorgmiddelen door Frion-cliënten en - medewerkers gestaag naar duizend vorig jaar. De uitleen van het traditionele boek of films raakt hierdoor steeds meer op de achtergrond.