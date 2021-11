Knuffelen met ‘gekoelde’ pasgeborene zorgt voor betere start: ‘Magisch om te zien’

Ina Vrinssen uit Zwolle doet wat maar weinig fotografen lukt: ze wint prestigieu­ze 'gouden' titel

De Zwolse Ina Vrinssen heeft met haar natuurfotografie de prestigieuze titel ‘Goud Master’ in de wacht gesleept, een belangrijke internationale titel voor steengoede fotografen. In Nederland zijn er op dit moment maar negen fotografen met deze titel: Vrinssen is nummer tien. De Stentor bespreekt drie van haar 'winnende’ foto's. ,,Het is bijna een verslaving.”

8:00