Knutselen maar! Kinderen uit Zwolle uitgedaagd om poster voor Koningsdag te maken

Huisman vertelt dat het idee klein begon. ,,We hadden de kindergroepen die we normaal in het atelier hebben wat opdrachtjes en voorbeelden gestuurd. Toen kwam Koningsdag om de hoek kijken, maar alle festiviteiten vervallen natuurlijk die dag. Toen dachten we ‘hey, misschien moeten we de opdrachtjes niet alleen bij ‘onze’ kinderen houden, maar juist alle kinderen van Zwolle betrekken!’. Zo kunnen alle kinderen aan de slag met het thema.”