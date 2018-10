KNVB in gesprek met Zwolsche Boys en ZAC over opstootjes derby, drank langs het veld in de ban

Eigenaar Bruut stapt naar rechter, Zwols café blijft voorlopig open

20:09 Bar Bruut in Zwolle blijft voorlopig open. De eigenaar van het café is naar de rechter gestapt om een gedwongen sluiting te voorkomen. De gemeente Zwolle wilde Bruut dwingen om donderdag de deuren te sluiten, omdat de vergunning nog niet rond is. Nu wordt het standpunt van de rechter afgewacht.