KNVB kiest Be Quick '28 Zwolle voor project met meidenvoetbal

De Zwolse voetbalclub Be Quick '28 is door de KNVB uitkozen voor een nieuw driejarig traject met professionele begeleiding vanuit de voetbalbond, meldt de club. Samen met ongeveer 30 andere clubs, verspreid over Nederland, wil de KNVB het vrouwenvoetbal zo een stevige impuls geven.

'Bij Be Quick is sprake van vrouwenvoetbal sinds 1971. Toen nog als een van de weinige clubs waar dit mogelijk was. Nu, in 2018, is deze situatie flink gewijzigd. Inmiddels voetballen er meer dan 154.000 meiden en vrouwen in Nederland', schrijft de club in een persbericht.

30 clubs

'Toch signaleert de bond dat het niet altijd makkelijk is om het vrouwenvoetbal goed te faciliteren. Daarom wordt er een breed traject in werking gezet met aandacht voor zowel de prestatieve als de recreatieve kant van het meiden- en vrouwenvoetbal'. Hiervoor zijn 30 clubs in Nederland uitgekozen, waaronder dus Be Quick.

Projectleider