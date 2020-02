Koala-kunst in winkelcafé Engel in Zwolle: ‘Ik wil iets voor die arme beestjes doen’

video Ontmoet Bobbi, het beste medicijn tegen eenzaam­heid in dit woonzorg­cen­trum in Zwolle

11:31 Van zwervende zielepoot in Málaga tot hondstrouwe huisvriend in Zwolle. Bobbi (3) is het wapen tegen eenzaamheid in woonzorgcentrum Berkumstede. Het beestje sloft dagelijks achter verzorgende Loes Hakkenberg (27) aan. ,,Ze slaapt zelfs bij bewoners.’’