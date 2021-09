Koeien, zwijnen of een papegaai in het nauw: brandweerlieden komen de hele beestenboel tegen

Van spartelende wilde zwijnen in de stadsgracht van Hattem tot een koe die klem zat tussen twee bomen in Nijverdal. Katten die door de brandweer van het dak, uit de boom, uit een gaskachel of zelfs uit een motorblok geholpen moeten worden. En twee verschillende papegaaien die in korte tijd allebei uit een boom in de Apeldoornse wijk Orden gered moesten worden. De lijst met incidenten is kleurrijk en lang.