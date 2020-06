‘Koelkastkraker’ 1,5 jaar de cel in voor inbraken in Zwolle, geen bewijs voor inbraken Apeldoorn

B. zou volgens justitie in oktober kort na elkaar twee inbraken hebben gepleegd in Apeldoorn. Eerst bij een woning, waar na de inbraak een bonnetje met zijn persoonsgegevens werd gevonden. Later op de avond bij een autobedrijf aan de Asselsestraat. De rechtbank ziet voor beide onvoldoende bewijs. B. verklaarde zelf op de zitting in mei al dat het bonnetje vast door iemand was neergelegd die nog een appeltje met hem had te schillen.