‘Koelkastkraker’ ontkent reeks inbraken in Zwolle en Apeldoorn

De politie in Zwolle had in november een hele kluif aan de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Werd hij op 12 november op heterdaad betrapt, twee weken later vatten agenten hem alweer in de kraag na ‘een heterdaadje’. Beide aanhoudingen haalden de media: in het eerste geval was de inbreker kruipend door een bedrijf gesignaleerd, de tweede keer werd de man achtervolgd door een Zwollenaar in badjas.