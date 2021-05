Koelwaterhal IJsselcentrale in Zwolle krijgt nieuwe energie door kunstenaar Westerhuis

Er worden minder corona­tests gedaan in de regio, maar GGD’s bouwen (nog) niet af

27 mei Het aantal afgenomen coronatesten bij de GGD’s in de regio loopt gestaag terug. Lieten zich bij GGD IJsselland begin mei nog 14.503 mensen per week testen, afgelopen week waren het er 8374. In GGD Noord- en Oost Gelderland daalde het van 15.321 naar 9050. Afgelopen week werd slechts 24 procent van de beschikbare testcapaciteit benut, meldt deze GGD in haar weekoverzicht.