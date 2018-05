Koffer van Zwolse verpleegkundige maakt waken bij stervende patiënt aangenamer

Advies Zwolse onderne­mers: winkels mogen álle zondagmid­da­gen open

26 mei Winkeliers in Zwolle mogen voortaan zelf bepalen of hun zaak op zondagmiddag van 13 tot 18 uur open is. Dat moet dan niet alleen voor de binnenstad gelden, maar voor heel de gemeente. Dat is het voorstel van ondernemersvereniging Citycentrum aan het nieuwe gemeentebestuur.