Koffie-actie na overlijden barista Matthijs (18) uit Hattem levert duizend euro op

De opbrengst vervult zijn moeder Susanne Annot met grote dankbaarheid en trots. ,,Zo mooi wat hij teweeggebracht heeft bij mensen. Het voelt als een na-cadeautje van Matthijs."

In september vorig jaar openbaarde zich een agressieve vorm van botkanker bij Matthijs Annot. De jonge Hattemer moest al zijn toekomstplannen opgeven toen bleek dat hij niet meer te genezen was. Ruim een maand geleden overleed hij.

Het werken bij het Barista Café was voor Matthijs méér dan een baan. Hij kwam er bijna dagelijks, ook als hij niet hoefde te werken. Na zijn overlijden zetten zijn werkgever en collega's acties op touw voor Make-A-Wish. Zelf had Matthijs via deze organisatie nog zijn familie in Canada kunnen bezoeken. Zo werd er twee weken lang de ‘Matthijs special‘ geschonken, een koffievariant die Matthijs bedacht had.

Trots

Moeder Susanne Annot is ontroerd door wat de acties losgemaakt hebben. ,,Ik hoorde soms bezoekers over Matthijs praten. Dan zagen ze het kaartje over de actie op tafel staan en zeiden: hee, die jongen ken ik, die heb ik wel eens gezien, dat is die jongen die op reis is geweest met Make-A-Wish. En dan besloten ze de Matthijs Special te bestellen of een donatie te doen. Dan voelde ik me zó trots.”

Ruim 700 euro kwam binnen via de speciale koffie en giften. Daarnaast organiseerde een collega van Matthijs, die personal trainer is, een clinic waar ruim twintig mensen aan meededen. Dat leverde nog eens honderden euro's op.

Kinderwensen

Susanne Annot put vooral steun uit de verbondenheid met haar zoon die uit de acties sprak. ,,En ik ben heel blij dat dit geld helpt om weer andere kinderwensen te vervullen.”

Ook voor haar is het Barista Café bijna een tweede thuis geworden. ,,Als ik thuis rusteloos ben en er even uit moet, dan ga ik hier naartoe. Zijn collega's vormen een fantastische baristafamilie, die we erbij gekregen hebben. En als ik hier zit kan ik Matthijs in gedachten nog zien rondlopen."