Koffiedate met de woningbouwdirecteur

Mysterie rond aangifte van bedreigde Zwolse demonstrante

2 februari Het is totaal onduidelijk of en door wie er onderzoek wordt gedaan in de zaak rondom de internetbedreigingen die in november werden geuit aan het adres van de Zwolse studente Vera Vogel. Zij was één van de gezichten achter de protestactie tegen de Mega Sintshow met Zwarte Pieten in theater Odeon eind november.