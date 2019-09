Kogelregen in Zwolse wijk Stadshagen, buurt vreest gerichte actie

De schietpartij was even voor vier uur in de nacht van zaterdag op zondag. Buurtbewoners werden wakker van salvo’s, mogelijk afkomstig uit een automatisch vuurwapen. Sommigen dachten in eerste instantie dat het om vuurwerk ging. De kogels zijn afgevuurd in de richting van een auto, die op een parkeerplaats aan de Van Disselstraat stond. De bestuurder hiervan is na de schietpartij volgens buurtbewoners nog een stukje de straat in gestrompeld.

Volledig scherm De recherche stelt sporen veilig bij een woning in de Van Disselstraat in Stadshagen. © Stefan Verkerk

Ziekenhuis

De man is na de melding door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Woordvoerder Ruud Visser van de politie Oost-Nederland bevestigt dat het om een schietpartij gaat waarbij iemand gewond is geraakt. De politie heeft de persoon in kwestie nog niet kunnen spreken. Dat gebeurt later op de zondagochtend. Er is volgens Visser nog niemand aangehouden.

Kogelgaten

De kogels zijn niet alleen ingeslagen op de auto van het slachtoffer, maar ook bij huizen in de omgeving. Bij één woning zijn zeven kogelgaten aangetroffen, waarvan er twee een raam hebben verbrijzeld. De hele woonkamer van dit huis ligt onder het glas. Een andere woning aan de overkant is ook geraakt.

Auto

In de Van Disselstraat, een keurige straat in het noordelijkste puntje van de de Zwolse Vinex-wijk Stadshagen, is de beschoten auto geen onbekende. Buurtbewoners zeggen dat de beschoten auto geregeld op de parkeerplaats in de straat stond. ,,Vaak met de lichten aan, met mensen erin en met draaiende motor’’, zegt een bewoner. ,,De auto was vaak middelpunt van allerlei verdachte activiteiten. Dat er iets is gebeurd, verbaast ons niets.’’ Op de bewuste parkeerplaats zijn meerdere auto’s geraakt door de kogelregen.

Volledig scherm De technische recherche van de politie doet onderzoek in de Van Disselstraat in Zwolle. © NewsUnited/Stefan Verkerk

Afvalbakken

Terwijl in de Van Disselstraat buurtbewoners wakker werden van harde knallen, zat menig Zwollenaar in de hele wijk rechtop in bed vanwege het geluid van een overvliegende politiehelikopter. Die hielp agenten op straat met - vermoedelijk - een zoektocht. De politie heeft linten gespannen in de Van Disselstraat om de plek van de schietpartij af te zetten vanwege het onderzoek in de straat. Volgens een getuige zochten agenten onder meer in afvalbakken.

De technische recherche doet nu onderzoek in de wijk. Alle auto’s zijn weggezet en de politie heeft zwarte schermen geplaatst op de plaats delict.