Kogels vallen uit de heg in Stadshagen

Zeker acht kogels vlogen in de nacht van 24 januari door de Biezenknoppen in de Zwolse wijk Stadshagen. Een Nissan Micra, een Citroën C3 en zeker één woning werden geraakt. Er was zo laat die avond vrijwel niemand op straat. De schutter is gezien door getuigen, maar niemand weet wie het slachtoffer was. Laat staan dat er sprake is van een slachtoffer. ,,We hebben geen bloed, geen slachtoffer, geen beelden, geen getuigen. Dat maakt deze zaak bijzonder'', zei de officier van justitie donderdag op de regiezitting. De broers Sayaad A.B. (23) en Azwad A.B. (27) zijn twee van vier personen die in verband met die beschieting zijn opgepakt. Azwad zou de schutter zijn, denkt het OM: hij had immers kruitresten op zijn mouwen.