Komend weekend strengere handhaving op coronaregels in regio IJsselland: ‘We zullen eerder gaan beboeten’

Genieten van de stilte op de IJsselbrug in Zwolle: ‘Deze brug is iconisch’

11:27 Voor automobilisten is het even zoeken want de omleidingen zijn niet voor iedereen duidelijk. Maar tweewielers hebben nog tot zondag de ruimte op de IJsselbrug. Dan zijn de werkzaamheden rond dit markante rijksmonument afgerond.