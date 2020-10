Komende 5 dagen geen treinverkeer tussen Zwolle en Steenwijk, Hoogeveen en Dalfsen

Oost-Nederland ziet op tegen persconfe­ren­tie Rutte: ‘Het wordt een pittige geestelij­ke uitdaging’

12:29 Mark Rutte en Hugo de Jonge moeten het aangescherpte pakket maatregelen officieel nog bekend maken, maar binnen de horeca in Deventer, Theater Orpheus in Apeldoorn en de amateursport in Zwolle wordt het ergste gevreesd. ,,We moeten een half jaar de adem inhouden om weer normaal te kunnen doen.”