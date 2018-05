Komst Van der Capellen-beelden naar Zwolle nog altijd onzeker

Belevings­vlucht Lelystad Airport: 'Niet representa­tief maar geeft wel een idee'

6:00 Met een toestel van Transavia worden woensdag 30 mei de omstreden laagvliegroutes van Lelystad Airport gevlogen. Iedereen kan zo zélf ervaren of er sprake is van overlast – of niet. ,,Ja we weten dat dit niet representatief is. Maar beter iets dan helemaal niets doen.”