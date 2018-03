Komst vijfde Zwolse coffeeshop in onderzoek

Er is opnieuw animo om een vijfde coffeeshop in Zwolle te openen. 'Een ondernemer meldde zich bij de gemeente', staat op de website van Zwolle. Die zou in de Vechtstraat moeten komen.

De gemeente Zwolle heeft in haar drugsbeleid opgenomen dat er 5 vergunningen, zogenaamde gedoogbeschikkingen, beschikbaar zijn voor coffeeshops. Vier vergunningen zijn verstrekt en in gebruik. Nu is er dus animo voor een vijfde 'gedoogbeschikking'. Wie de ondernemer is, is niet duidelijk.

Overlast

Dat er interesse is wil niet zeggen dat de coffeeshop er ook komt, dan wel op die plek kan komen. De gemeente Zwolle onderzoekt samen met de ondernemer de mogelijkheid voor het verlenen van deze vergunning. Daarbij is van belang of het pand een horecabestemming heeft, of dat het die kan krijgen. Of de afstand tot scholen minimaal 250 meter is. Of de ondernemer geen strafblad en geen schulden heeft en welke maatregelen er nodig zijn om overlast van bijvoorbeeld verkeer tegen te gaan.

Bewonersbijeenkomst

De vergunningsaanvraag is nog niet bij de gemeente in behandeling schrijft de gemeente op haar website. 'Voordat we de vergunningsaanvraag in behandeling nemen, horen we graag van bewoners en ondernemers uit de buurt welke aspecten van belang zijn'. Daarom is er op 11 april aanstaande een bijeenkomst in het Stadhuis.