Komt er een kartbaan in het oude Zwolse Philips-gebouw? Wel als het ligt aan deze twee mannen

Bevrij­dings­dag is het niet, maar blij zijn we wel

5 juni We leven allemaal toe naar versoepeling van de coronamaatregelen. Met het leger worden van de corona-afdelingen in de ziekenhuizen zijn we 5 juni weer een stap dichterbij. Musea, theaters, restaurants en meer mensen thuis mogen ontvangen. Is het bevrijdingsdag, of zijn mensen nog behoedzaam?