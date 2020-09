Kon het korte zwemseizoen voor het openluchtbad in Zwolle wel uit?

Zwolle bij tien stadscen­tra waar bezoekers meest wegblijven door corona

8:07 Zwolle hoort tot de tien binnensteden waar het aantal bezoekers sterk is gedaald door de coronacrisis. In het rijtje staan ook gerenommeerde steden als Maastricht, Enschede, Arnhem en Den Bosch. Dat blijkt uitgegevens van Locatus, gespecialiseerd in onderzoek naar retail (detailhandel) en bezoekersstromen in winkelgebieden.