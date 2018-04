Koning benoemt eerste vrouwelijke kamerheer ooit en ze komt uit.. Zwolle!

Flevoland

Harry Dijksma is tegelijkertijd benoemd tot Kamerheer in Flevoland. Dijksma (67) studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was daarna werkzaam in het bankwezen. Van 1999 tot 2010 was hij gedeputeerde van de provincie Flevoland en lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie in Brussel.