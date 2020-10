Koning van de flitspaal in deze regio is onttroond: Zalk verslaat Putten (zie hier hoe vaak er bij jou werd geflitst)

De beruchte flitspaal van Putten is onttroond. Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt dat de paal aan de Voorthuizerstraat in vier maanden tijd ‘slechts’ 6.916 keer flitste. De nieuwe regionale koning van de flitspalen staat met 7.384 bekeuringen bij Zalk, langs de N50 tussen Zwolle en Kampen.

Het CJIB rekende uit dat er in Nederland van 1 mei tot en met 31 augustus 2020 1,1 miljoen flitsboetes zijn uitgedeeld. Hiervan kwamen iets meer dan een miljoen boetes voor rekening van hardrijders.

Daarnaast werden 62 duizend automobilisten bekeurd voor het negeren van rood licht.

Beruchte paal in Putten

Uit het overzicht van het CJIB blijkt dat de beruchte flitspaal in Putten aan de Voorthuizerstraat (N303) nog altijd genoeg binnen harkt voor de rijksschatkist: de paal was tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 goed voor 6.916 boetes.

Dat komt neer op ongeveer 56 bekeurde automobilisten per dag.

Volledig scherm De flitspaal aan de Voorthuizerstraat in Putten. © Google Streetview

Belachelijk

De paal flitst zich al jaren een ongeluk en is berucht vanwege de ligging. Raadslid Robin Hoogendijk noemde die in deze krant al eens ‘belachelijk’. ,,Het slaat nergens op om daar iedereen op de bon te slingeren. Die paal moet niet aan de rand van een woonwijk staan, maar er juist middenin!”

Toch lijken steeds meer automobilisten op hun hoede te zijn, want vorig jaar haalde de flitspaal van Putten 26.148 boetes binnen, wat nog neerkwam op een gemiddelde van 71 automobilisten per dag.

60 per dag

Het gevolg is dat de paal van Putten zijn eerste plek in deze regio kwijt is aan Zalk, waar de flitspaal langs de N50 tussen Zwolle en Kampen (ter hoogte van hectometerpaal 243,1) maar liefst 7.384 boetes uitdeelde in vier maanden tijd.

Dat komt neer op een gemiddelde van meer dan zestig bekeurde automobilisten per dag. Vorig jaar was deze paal dagelijks goed voor zo’n 53 flitsboetes per dag.

Ook Wilp hoog

Rijzende ster onder de flitspalen is die aan de Molenallee (N791) in Wilp. Deze paal kwam flitsend uit de startblokken, in vier maanden tijd stond de teller op 6.450 boetes, wat neerkomt op een daggemiddelde van 52 bekeurde automobilisten.

In 2019 was Wilp ‘slechts’ nog goed voor 13.333 boetes, wat neerkwam op 36 bekeurde automobilisten per dag. De flitspaal staat daar overigens in de berm aan de zuidzijde van de Molenallee ter hoogte van hectometerpaal 3.7.

Zie hieronder hoe vaak er bij jou in de buurt werd geflitst:

De Krim & Zwolle

Op bescheiden afstand van de top drie in deze regio staan de Hoofdweg in De Krim (4.717 boetes) en de Zwartewaterallee in Zwolle (4.531 boetes).

Zalk scoort met een tweede paal (hectometerpaal 242,7, vlakbij bovengenoemde melkkoe) ook vrij hoog met met 3.567 snelheidsboetes.

Ook de Jachtlaan in Apeldoorn (3.230 boetes) en de N345 in Zutphen (3.222 boetes) deden het goed voor de schatkist.

Alle bovenstaande boetes werden uitgedeeld vanwege snelheidsovertredingen.

Ware koning staat aan Prinses Beatrixlaan in Delft De ware koning van de flitspalen staat overigens in Delft aan de Prinses Beatrixlaan met 16.063 flitsboetes. Dat komt neer op een gemiddelde van meer dan 130 geflitste automobilisten per dag. De landelijke nummer twee is de Provincialeweg in Goedereede met 14.772 boetes. Nummer drie is de Wippolderlaan in Wateringen met 13.957 boetes.